Луческу: «Играть с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» будет непросто»
Директор «Бенфики»: «У «Динамо» хороший старт сезона»
Команды также сыграют с «Барселоной» и «Баварией»
10:28
Фото: SL Benfica
Директор «Бенфики» Луиазо поделился мнением пресс-службе клуба об итогах жеребьевки Лиги чемпионов.
«Мы попали в сильную группу. Но мы прошли ПСВ, чтобы быть среди лучших. «Бавария» не нуждается в комментариях, хоть в клубе и произошли изменения на тренерском посту. Далее идет «Барселона», где тренер наш старый знакомый – Рональд Куман и киевское «Динамо», у которого хороший старт сезона».
Мнением также поделился президент «Динамо» Игорь Суркис.
Своих соперников по ЛЧ узнал и «Шахтер».