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«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»

Паст сменил клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
22:12
«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»
Фото: ФК Десна

Вратарь Евгений Паст стал игроком «Днепра-1».

Соглашение с 33-летним голкипером рассчитано на два года, сообщает сайт клуба. Он достался клубу свободным агентом.

Предыдущие три года Паст отыграл за «Десну». На его счету 72 матча в чемпионате Украины. Также в УПЛ он играл за «Зирку» и «Черноморец».

Накануне, «Днепр-1» подписал голкипера из Румынии.

Андрей Усмонов
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Теги

СК Днепр-1 Десна Евгений Паст

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