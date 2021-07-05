Экс-игрок «Днепра»: «Нам стоит поблагодарить сборную Украины за Евро-2020»
«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»
Паст сменил клуб
Фото: ФК Десна
Вратарь Евгений Паст стал игроком «Днепра-1».
Соглашение с 33-летним голкипером рассчитано на два года, сообщает сайт клуба. Он достался клубу свободным агентом.
Предыдущие три года Паст отыграл за «Десну». На его счету 72 матча в чемпионате Украины. Также в УПЛ он играл за «Зирку» и «Черноморец».
Накануне, «Днепр-1» подписал голкипера из Румынии.
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