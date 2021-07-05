«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»

Паст сменил клуб

Фото: ФК Десна

Вратарь Евгений Паст стал игроком «Днепра-1».

Соглашение с 33-летним голкипером рассчитано на два года, сообщает сайт клуба. Он достался клубу свободным агентом.

Предыдущие три года Паст отыграл за «Десну». На его счету 72 матча в чемпионате Украины. Также в УПЛ он играл за «Зирку» и «Черноморец».

Накануне, «Днепр-1» подписал голкипера из Румынии.