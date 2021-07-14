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«Днепр-1» вновь арендует форварда «Динамо»

Чуже вернется в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
09:29
«Днепр-1» вновь арендует форварда «Динамо»
Фото: Днепр-1

Нападающий «Динамо» Загреб Марио Чуже вернется в Украину.

«Днепр-1» смог согласовать новую аренду 22-летнего форварда. Неизвестно, будет ли рассчитано право выкупа.

Хорват в ближайшее время прибудет в Украину и подпишет контракт.

Чуже провел в «Днепре-1» вторую половину прошлого сезона. Он забил семь мячей за это время.

Ранее «Днепр-1» арендовал форварда киевского «Динамо».

Источник: fcdnipro.com Андрей Усмонов
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Теги

СК Днепр-1 Динамо Загреб

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