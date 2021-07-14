Легендарный стадион в «Днепре» будет реконструирован
«Днепр-1» вновь арендует форварда «Динамо»
Чуже вернется в Украину
Фото: Днепр-1
Нападающий «Динамо» Загреб Марио Чуже вернется в Украину.
«Днепр-1» смог согласовать новую аренду 22-летнего форварда. Неизвестно, будет ли рассчитано право выкупа.
Хорват в ближайшее время прибудет в Украину и подпишет контракт.
Чуже провел в «Днепре-1» вторую половину прошлого сезона. Он забил семь мячей за это время.
Ранее «Днепр-1» арендовал форварда киевского «Динамо».
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