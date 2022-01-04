Мбаппе забил 150 голов за ПСЖ
Доннарумма: «В ПСЖ давление сильнее чем в «Милане». Я в клубе, который хочет взять все трофеи»
Вратарь также рассказал о конкуренции с Навасом
13:30
Фото: PSG
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма в комментарии Radio Rossonera сравнил парижан с его бывшей командой «Миланом» и рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом.
«Если сравнивать с «Миланом», то в ПСЖ давление сильнее. Сейчас я в клубе, который хочет взять все трофеи».
Тяжело ли конкурировать с Кейлором Навасом?
«Я спокоен. У нас отличные отношения, мы дружим. Медиа хотят выдумывать истории, но конкуренция есть в каждом клубе. Решение будет принимать Почеттино».
Доннарумма признан лучшим вратарем 2021 года.
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