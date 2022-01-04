Доннарумма: «В ПСЖ давление сильнее чем в «Милане». Я в клубе, который хочет взять все трофеи»

Вратарь также рассказал о конкуренции с Навасом

Фото: PSG Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма в комментарии Radio Rossonera сравнил парижан с его бывшей командой «Миланом» и рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом. «Если сравнивать с «Миланом», то в ПСЖ давление сильнее. Сейчас я в клубе, который хочет взять все трофеи».

Тяжело ли конкурировать с Кейлором Навасом? «Я спокоен. У нас отличные отношения, мы дружим. Медиа хотят выдумывать истории, но конкуренция есть в каждом клубе. Решение будет принимать Почеттино».

Доннарумма признан лучшим вратарем 2021 года.

Андрей Усмонов