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Доннарумма: «В ПСЖ давление сильнее чем в «Милане». Я в клубе, который хочет взять все трофеи»

Вратарь также рассказал о конкуренции с Навасом
Футбол Лига 1 (Франция)
13:30
Доннарумма: «В ПСЖ давление сильнее чем в «Милане». Я в клубе, который хочет взять все трофеи»
Фото: PSG

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма в комментарии Radio Rossonera сравнил парижан с его бывшей командой «Миланом» и рассказал о конкуренции с Кейлором Навасом.

«Если сравнивать с «Миланом», то в ПСЖ давление сильнее. Сейчас я в клубе, который хочет взять все трофеи».

Тяжело ли конкурировать с Кейлором Навасом?

«Я спокоен. У нас отличные отношения, мы дружим. Медиа хотят выдумывать истории, но конкуренция есть в каждом клубе. Решение будет принимать Почеттино».

Доннарумма признан лучшим вратарем 2021 года.

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

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