Довбик – о шедевре в ворота «Львова»: «Бил на удачу»

Форвард принес команде победу

Артем Довбик / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал свой потрясающий гол в победном матче с «Львовом» (1:0).

После таких голов обычно спрашивают, действительно форвард бил по воротам...

«Бил. Понимал, что в штрафной, кроме меня никого не было, и пробил на удачу. К счастью, она была на моей стороне».

Гол стал единственным, но у тебя было много моментов, когда удачно цеплялся и угрожал воротам. В итоге игра далась очень тяжело, но в первом тайме были предпосылки для второго взятия ворот.

«Да, были моменты, и можно было выжать максимум из них. Но где-то помешало поле, где были острые углы и трудно было переиграть вратаря. В целом, игра получилась тяжелой, ведь поле не давало играть в комбинационный футбол. Мы сбились на длинные передачи, что мешало нам играть в более качественный футбол».

Можно сказать, что сами дали шанс «Львову» почувствовать, что можно зацепиться за этот матч?

«Действительно, «Львов» нащупал игру, у них появились моменты. А нам стало труднее. Игра была валидольная до самого окончания».

В чемпионате перерыв. С какими мыслями отправляешься в сборную, где будешь не одним из клуба?

«Хорошо, что Саша Пихаленок едет со мной. Вместе веселее. Давно не забивал, и теперь в хорошем настроении поеду в сборную. Сейчас все мысли о ней».

Этот мяч стал для Довбика уже пятым в этом сезоне УПЛ. Только у двух игроков больше – хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова и форварда «Шахтера» Лассины Траоре.

Напомним, Йовичевич рассказал, что помешало «Днепру-1» показать свою лучшую игру.