Довбик – о шедевре в ворота «Львова»: «Бил на удачу»
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал свой потрясающий гол в победном матче с «Львовом» (1:0).
После таких голов обычно спрашивают, действительно форвард бил по воротам...
«Бил. Понимал, что в штрафной, кроме меня никого не было, и пробил на удачу. К счастью, она была на моей стороне».
Гол стал единственным, но у тебя было много моментов, когда удачно цеплялся и угрожал воротам. В итоге игра далась очень тяжело, но в первом тайме были предпосылки для второго взятия ворот.
«Да, были моменты, и можно было выжать максимум из них. Но где-то помешало поле, где были острые углы и трудно было переиграть вратаря. В целом, игра получилась тяжелой, ведь поле не давало играть в комбинационный футбол. Мы сбились на длинные передачи, что мешало нам играть в более качественный футбол».
Можно сказать, что сами дали шанс «Львову» почувствовать, что можно зацепиться за этот матч?
«Действительно, «Львов» нащупал игру, у них появились моменты. А нам стало труднее. Игра была валидольная до самого окончания».
В чемпионате перерыв. С какими мыслями отправляешься в сборную, где будешь не одним из клуба?
«Хорошо, что Саша Пихаленок едет со мной. Вместе веселее. Давно не забивал, и теперь в хорошем настроении поеду в сборную. Сейчас все мысли о ней».
Этот мяч стал для Довбика уже пятым в этом сезоне УПЛ. Только у двух игроков больше – хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова и форварда «Шахтера» Лассины Траоре.
Напомним, Йовичевич рассказал, что помешало «Днепру-1» показать свою лучшую игру.
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