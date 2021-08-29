Сборная Украины начала сентябрьский сбор, но не все игроки успеют к команде в Киев
Довбык не поможет сборной Украины в отборочных матчах ЧМ-2022
Форвард выбыл на две недели
19:25
Артем Довбык / фото - СК Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык не сыграет за национальную команду в отборочных матчах ЧМ-2022.
Сборная начала тренировочный сбор в Киеве, куда уже прибыли «динамовцы», к которым вскоре присоединятся остальные игроки украинской команды.
Довбык также приехал в отель к коллективу, но стало известно, что из-за повреждения он не сможет сыграть в предстоящих играх. МРТ констатировало повреждения области 12-го ребра грудной клетки с образованием гематомы.
Таким образом, нападающий пропустит ближайшие две недели, поэтому он пожелал партнерам удачи и вернулся в расположение клуба, где будет залечивать свою травму.
Напомним, не все игроки успеют присоединиться к команде в Киеве.
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