Довбык не поможет сборной Украины в отборочных матчах ЧМ-2022

Форвард выбыл на две недели

Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык не сыграет за национальную команду в отборочных матчах ЧМ-2022.

Сборная начала тренировочный сбор в Киеве, куда уже прибыли «динамовцы», к которым вскоре присоединятся остальные игроки украинской команды.

Довбык также приехал в отель к коллективу, но стало известно, что из-за повреждения он не сможет сыграть в предстоящих играх. МРТ констатировало повреждения области 12-го ребра грудной клетки с образованием гематомы.

Таким образом, нападающий пропустит ближайшие две недели, поэтому он пожелал партнерам удачи и вернулся в расположение клуба, где будет залечивать свою травму.

Напомним, не все игроки успеют присоединиться к команде в Киеве.