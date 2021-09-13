Сабо: «Динамо» может обыграть и «Бенфику», и «Барселону»
Двое лидеров «Динамо» вернулись в общую группу перед матчем с «Бенфикой»
Хорошие новости для Луческу
13 сентября 22:00
Георгий Бущан / Фото: ФК Динамо
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан и хавбек команды Виталий Буяльский вернулись в общую группу команды перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает пресс-служба киевлян.
Уже сегодня вечером оба игрока занимались вместе со всеми, без ограничений.
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что подумает, выпускать ли Буяльского на матч с «Бенфикой».
«Динамо» примет «Бенфику» 14-го августа, начало встречи – в 22:00.
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