Двое лидеров «Динамо» вернулись в общую группу перед матчем с «Бенфикой»

Хорошие новости для Луческу

Георгий Бущан / Фото: ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан и хавбек команды Виталий Буяльский вернулись в общую группу команды перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает пресс-служба киевлян.

Уже сегодня вечером оба игрока занимались вместе со всеми, без ограничений.

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что подумает, выпускать ли Буяльского на матч с «Бенфикой».

«Динамо» примет «Бенфику» 14-го августа, начало встречи – в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Бенфика».