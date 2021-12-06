«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации
«Дженоа» при Шевченко нанес лишь 9 ударов в створ ворот соперников за 4 матча
И не забил ни одного мяча
11:50
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
«Дженоа» при новом главном тренере Андрее Шевченко за последние 4 матча нанес по воротам соперника лишь 9 ударов в створ, сообщает Opta Sports.
В последнем туре Серии А «Дженоа» уступил «Ювентусу» (0:2), в этом матче «грифоны» в целом не нанесли ни одного удара по воротам соперника – такое в Серии А в матчах команд против «Ювентуса» случилось впервые с 2004-го года.
Отметим, что ни один из 9-ти ударов в створ со стороны игроков «Дженоа» не завершился голом, разница мячей «Дженоа» в 4-хм матчах – 0:7.
«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации.
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