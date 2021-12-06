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«Дженоа» при Шевченко нанес лишь 9 ударов в створ ворот соперников за 4 матча

И не забил ни одного мяча
Футбол Серия А (Италия)
11:50
«Дженоа» при Шевченко нанес лишь 9 ударов в створ ворот соперников за 4 матча
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

«Дженоа» при новом главном тренере Андрее Шевченко за последние 4 матча нанес по воротам соперника лишь 9 ударов в створ, сообщает Opta Sports.

В последнем туре Серии А «Дженоа» уступил «Ювентусу» (0:2), в этом матче «грифоны» в целом не нанесли ни одного удара по воротам соперника – такое в Серии А в матчах команд против «Ювентуса» случилось впервые с 2004-го года.

Отметим, что ни один из 9-ти ударов в створ со стороны игроков «Дженоа» не завершился голом, разница мячей «Дженоа» в 4-хм матчах – 0:7.

«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации.

Петр Приходько
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