«Дженоа» рассматривает трансфер еще одного форварда

Хольсе играет за «Русенборг»

Фото: Nettavisien

«Дженоа» интересуется форвардом «Русенборга» Карло Хольсе.

23-летний датчанин привлек внимание итальянцев своей результативностью, сообщает Sky Sports. За два года в клубе он забил 15 мячей и сделал 17 ассистов в 71 матче.

До этого он выступал за «Копенгаген».

Контракт с игроком рассчитан до 2023-го года. «Дженоа» может подписать его уже зимой.

Ранее итальянцы уже подписали одного нападающего из Австрии.