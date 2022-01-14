«Дженоа» отпустил игрока в другой клуб Серии А
«Дженоа» рассматривает трансфер еще одного форварда
Хольсе играет за «Русенборг»
14 января 19:10
Фото: Nettavisien
«Дженоа» интересуется форвардом «Русенборга» Карло Хольсе.
23-летний датчанин привлек внимание итальянцев своей результативностью, сообщает Sky Sports. За два года в клубе он забил 15 мячей и сделал 17 ассистов в 71 матче.
До этого он выступал за «Копенгаген».
Контракт с игроком рассчитан до 2023-го года. «Дженоа» может подписать его уже зимой.
Ранее итальянцы уже подписали одного нападающего из Австрии.
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