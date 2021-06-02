Экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Эвертон»
Джеррард может возглавить самого принципиального соперника «Ливерпуля»
Место у руля «Эвертона» освободилось после ухода Анчелотти
16:25
Стивен Джеррард / Фото: tellerreport.com
Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард является одним из кандидатов на пост главного тренера «Эвертона», сообщает The Athletic.
По информации источника, кроме Джеррарда в списке кандидатов на должность главного тренера «ирисок» значатся Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг и Роберто Мартинес.
Отметим, что почти всю карьеру Джеррард провел в «Ливерпуле» – самом принципиальном сопернике «Эвертона».
Экс-тренер «ирисок» Карло Анчелотти переходит в мадридский «Реал».
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