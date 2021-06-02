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Джеррард может возглавить самого принципиального соперника «Ливерпуля»

Место у руля «Эвертона» освободилось после ухода Анчелотти
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:25
Джеррард может возглавить самого принципиального соперника «Ливерпуля»
Стивен Джеррард / Фото: tellerreport.com

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард является одним из кандидатов на пост главного тренера «Эвертона», сообщает The Athletic.

По информации источника, кроме Джеррарда в списке кандидатов на должность главного тренера «ирисок» значатся Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг и Роберто Мартинес.

Отметим, что почти всю карьеру Джеррард провел в «Ливерпуле» – самом принципиальном сопернике «Эвертона».

Экс-тренер «ирисок» Карло Анчелотти переходит в мадридский «Реал».

Олег Шумейко-младший
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Стивен Джеррард Эвертон

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