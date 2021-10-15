Клопп: «На ближайшие 20-30 лет «Ньюкаслу» уготована доминирующая роль в мировом футболе»
Джеррард: «Не хочу реагировать на слухи о «Ньюкасле»
Тренер «Рейнджерс» не будет менять клуб
17:03
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал Mirror информацию о возможном назначении в «Ньюкасл».
«Я не хочу реагировать на эти слухи, учитывая, что главным тренером команды является человек, которого я очень уважаю. Я сосредоточен на своей работе.
Конечно, я слежу за «Ньюкаслом», так как впереди 1000-й матч Брюса. С нетерпением жду этой игры».
Ранее сообщалось, что Стив Брюс может быть уволен из команды.
Клуб еще ищет нового тренера.
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