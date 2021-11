Джеррард провел первую тренировку во главе «Астон Виллы»

Фото: Aston Villa

«Астон Вилла» провела первую тренировку под руководством нового тренера.

Напомним, на прошлой неделе во главе команды стал Стивен Джеррард. Это его первая команда из АПЛ.

На этом посту он сменил Дина Смита, который работал в команде с 2018-го года. Джеррард впервые провел тренировку новой команды.

Heading out to training as Aston Villa Head Coach for the first time. pic.twitter.com/zsCusf4Ifp