Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал для BBC трудную победу над «Бернли» (1:0) в матче пятого тура АПЛ:
«Когда мы получили штрафной, я немедленно пошел к мячу. Это был большой шанс, и было здорово увидеть мяч в воротах.
Нужно было пробить практически идеально, с правильной скоростью и на правильной высоте.
Игра была похожа на войну в конце. Мы знаем их сильные стороны. Мы больше играли в их игру, чем в свою.
Во втором тайме они играли в свою игру, и они хороши в этом. Нам нужно быть умнее, когда мы получаем мяч.
Я верю в эту команду. Даже несмотря на то, что мы проиграли несколько матчей в начале, я не удивлен, что сейчас мы набираем очки».
Хавбек забил победный гол прямым ударом со штрафного, чем помог «канонирам» выбраться с дна турнирной таблицы.
Напомним, тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что видит улучшение в игре команды.
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