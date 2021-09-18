Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»

Мартин Эдегор / фото - RTE

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал для BBC трудную победу над «Бернли» (1:0) в матче пятого тура АПЛ:

Нужно было пробить практически идеально, с правильной скоростью и на правильной высоте.

Игра была похожа на войну в конце. Мы знаем их сильные стороны. Мы больше играли в их игру, чем в свою.

Во втором тайме они играли в свою игру, и они хороши в этом. Нам нужно быть умнее, когда мы получаем мяч.

Я верю в эту команду. Даже несмотря на то, что мы проиграли несколько матчей в начале, я не удивлен, что сейчас мы набираем очки».