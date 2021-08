Эффект Месси. На Instagram-страницу ПСЖ подписалось невероятное количество людей

Лионель Месси / фото - PSG

Приезд одного из величайших футболистов в истории Лионеля Месси в Париж вызвал невиданный ажиотаж.

Количество подписчиков на официальной странице клуба в Instagram увеличилось в два раза: еще недавно на парижан было подписано 20 миллионов человек, теперь же эта цифра возросла до >40 миллионов человек.

PSG followers before and after signing Messi.



20.2m followers in 24 hours. Leo Messi is bigger than the club. pic.twitter.com/u0DLlR0X4c