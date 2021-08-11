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Эффект Месси. На Instagram-страницу ПСЖ подписалось невероятное количество людей

Количество подписчиков возросло в два раза
Футбол Лига 1 (Франция)
12:08
Эффект Месси. На Instagram-страницу ПСЖ подписалось невероятное количество людей
Лионель Месси / фото - PSG

Приезд одного из величайших футболистов в истории Лионеля Месси в Париж вызвал невиданный ажиотаж.

Количество подписчиков на официальной странице клуба в Instagram увеличилось в два раза: еще недавно на парижан было подписано 20 миллионов человек, теперь же эта цифра возросла до >40 миллионов человек.

Похожий фурор в соцсетях вызвал переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Если до прихода португальской звезды на «зебр» было подписано около 10 миллионов человек, то сейчас «старая синьора» имеет 50 миллионов подписчиков.

Но приезд Месси привлек не только интернет-пользователей. Тысячи болельщиков вышли на улицы Парижа, а самого аргентинца по городу сопровождал по-настоящему президентский кортеж.

«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход Месси в ПСЖ.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси ПСЖ Криштиану Роналду

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