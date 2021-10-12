Экс-форвард сборной Украины: «Один гол от Боснии пропустим, но забьем два»

Андрей Воробей / фото - dynamo.kiev

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча «сине-желтых» с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора ЧМ-2022:

В турнирной таблице группы D с 12 баллами лидирует Франция. Украина с 8 очками идет второй, Босния и Герцеговина с 6 баллами третья.

Я ожидаю, что сборная Украины одержит вторую подряд победу. Да, это будет нелегкая победа, будет тяжело. Босния – это очень серьезный соперник. У них хорошие исполнители, хорошая линия атаки. В принципе у боснийцев такой сбитый коллектив. Команда у них сыгранная. Будет тяжело. Но в матче будет наше преимущество. Будет и преимущество нашего поля. Думаю, эту домашнюю встречу мы выиграем. Счет может быть где-то 2:1 в пользу Украины. Украина может пропустить гол. Не хотелось бы этого. Но, учитывая, что оборона дает сбои, один гол мы пропустим, но забьем два.

Поддержка «Арены Львов» и львовских фанатов? Во Львове всегда была хорошая поддержка. Конечно, это поможет! Двенадцатый игрок всегда имеет очень хорошее влияние на команду. Если болельщики придут на трибуны и будут поддерживать сборную Украины, а там умеют поддерживать, это будет плюс нашей команде».