Стали известны новые подробности касательно возможного ухода Луческу из «Динамо»
Экс-голкипер «Металлиста» считает, что «Львов» забьет «Шахтеру»
Горяинов поделился прогнозом выступлений отечественных грандов в 17-м туре УПЛ
Александр Горяинов / Фото - ФК Металлист
Бывший голкипер «Металлиста» Александр Горяинов поделился прогнозом на матчи «Динамо» и «Шахтера» в 17-м туре украинской Премьер-лиги.
«Шахтер» – «Львов» – 3:1. Не говоря уже о классе, встречающихся команд, «Шахтеру» победа нужнее, поскольку каждая потеря очков чревата для него на финише дистанции. «Львов» может забить, но итог будет за «горняками».
«Верес» – «Динамо» – 0:2. Схожая ситуация и у «Динамо». Киевлянам тяжело будет в Луцке, однако ситуация заставляет действующего чемпиона быть сверхмотивированным, поэтому поставлю на фаворита…
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