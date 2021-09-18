Экс-игрок сборной Украины: «Александрия» может отобрать очки у «Динамо», «Шахтер» обыграет «Мариуполь»

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Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк поделился ожиданиями от выступлений «Динамо» и «Шахтера» в восьмом туре украинской Премьер-лиги.

После неудачи в матче Лиги чемпионов с «Шерифом» «горнякам» нужна реабилитация. Не исключено, что «оранжево-черные» попытаются все решить в первые полчаса встречи. В целом, «Шахтеру» нужно пересмотреть свою игру и в обороне, и в атаке, в плане реализации моментов. Результат в этом поединке будет на первом месте, ведь команде де Дзерби сейчас не до эстетики.

У Луческу, безусловно, более длинная скамейка запасных, чем у «Александрии». Но подопечные Гуры в этом сезоне демонстрируют очень симпатичную игру, сражаются с первой и до последней минуты. У «Александрии» нет вальяжной игры, самоотдача команды впечатляет, но ей необходимо еще набраться тактической грамотности. В общем, «Александрия» будет упираться, и очки у «Динамо» может отобрать.

И если расклад в 8-м туре для «Шахтера» и «Динамо» разный, учитывая соперников, то мотивация одна. «Горняки» в Лиге чемпионов проиграли, «динамовцы» не смогли выиграть, – значит, руководство обоих клубов будет требовать результат.