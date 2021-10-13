Экс-игрок сборной Украины: «Эти три очка нужны были нам кровь из носу»

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Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью национальной команды в квалификационном матче ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (1:1):

Мне кажется, что во втором тайме мы немного проиграли тактически. После замен на 72 минуте мы стали играть на удержание счета. Мы потеряли самого ключевого игрока, который должен был связывать оборону с нападением – Шапаренко. Он сегодня был одним из лучших, потому что это был связующий игрок между линией защиты и линией атаки.

Когда ты меняешь Шапаренко и оставляешь двух практически однотипных игроков в центре поля, это всегда чревато проблемами. Поэтому мне кажется, что эта замена была ошибкой. Плюс замена Яремчука, который здорово цеплялся за мяч».