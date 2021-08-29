Экс-игрок сборной Украины оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ

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Бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал непростой жребий украинских клубов на групповом этапе ЛЧ:

«Барселона» без Месси? Проще ли будет «Динамо»? У «Барселоны» и без Месси есть сильные футболисты. У каталонцев есть Депай, Гризманн и другие. Понятно, что Месси решал вопросы в одиночку. Но сейчас «Динамо» проще точно не будет.

Будет ли дополнительный стимул у Яремчука в матчах с «Динамо»? Что бы там не говорили, конечно, будет. Ему захочется удачно сыграть. Ему доказывать уже особо и нечего. Он дорос до уровня «Бенфики» и уже доказал. Но, может быть, где-то будет момент внутреннего самолюбия. Может, будет на подсознании такой момент, что в «Динамо» в него не поверили и вот он теперь играет за «Бенфику» против киевской команды.

У «Шахтера» лучше жребий. «Интер» продал лидера атаки Лукаку. «Реал», так скажем, не впечатляет. Здесь будет многое зависеть именно от «горняков». Даже с «Шерифом» будет тяжело. Все будет зависеть от того, как тренер в этом плане сработает, какую тактику, и какой стиль игры он выберет.

Многие говорят, что Вернидуб знает, как играть против «Шахтера»? Послушайте, Вернидуб не играл против этого «Шахтера». Мое мнение: если «Шахтер» в Лиге чемпионов будет играть, как он сейчас играет в чемпионате Украины, то шансы у «Шерифа» есть. Но вообще «горняки» - абсолютный фаворит в противостоянии с «Шерифом» при всем уважении к команде из Тирасполя. За «Шериф» играют иностранцы, просто с ними не будет. Но скажу так: «Шахтер», сто процентов, будет бороться за выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Давайте говорить откровенно: «Шахтер» добился положительного результата благодаря стечению обстоятельств.

Но сейчас «Интер» и «Реал» находятся не в лучшем состоянии. Джеко – это все-таки не Лукаку. С этими соперниками можно играть. А у «Шахтера» очень хорошие и квалифицированные футболисты».