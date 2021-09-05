Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»

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Бывший футболист национальной сборной Украины Дмитрий Михайленко проанализировал игру национальной команды в матче с Францией (1:1):

Почему инициатива после перерыва перешла к французам? Им нужно было спасаться, они изменили тактическую расстановку, стали чаще открываться за спины нашим защитникам. Именно в этот неудачный для хозяев отрезок, гости и выровняли положение. Однако наши не запаниковали, порадовали концентрацией и, по крайней мере, на ничью наиграли.

Я уверен, что в оставшихся поединках Александр Петраков будет продолжать использовать трех центральных защитников, конечно, возможны определенные модификации в зависимости от сильных и слабых сторон очередных соперников.

Кстати, следующий визави – финны также играют с тремя стопперами, поэтому интересно будет понаблюдать, какими сюрпризами постараются удивить друг друга Петраков и его коллега из страны Суоми. Но это будет в октябре, а пока отдадим должное нашим футболистам, которые дали бой чемпионам мира».