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Экс-игрок сборной Украины поддержал сделавшего каминг-аут футболиста

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Футбол В мире
14:45
Экс-игрок сборной Украины поддержал сделавшего каминг-аут футболиста
Евгений Левченко / фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поддержал на своей странице в Twitter, сделавшего каминг-аут футболиста из австралийского чемпионата:

«Полностью поддерживаю твое решение. Очень храбро с твоей стороны. Уважение».

Хавбек австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло стал первым в истории профессиональным футболистом, совершившим каминг-аут.

Многие выразили поддержку и уважение футболисту, в том числе тренер его клуба, форвард «Атлетико» Антуан Гризманн и многие другие.  

Павел Харченко
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