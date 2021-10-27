Впервые в истории профессиональный футболист признался, что он гей
Экс-игрок сборной Украины поддержал сделавшего каминг-аут футболиста
В мировом футболе появился открытый гей
Евгений Левченко / фото - FootBoom
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поддержал на своей странице в Twitter, сделавшего каминг-аут футболиста из австралийского чемпионата:
«Полностью поддерживаю твое решение. Очень храбро с твоей стороны. Уважение».
Хавбек австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло стал первым в истории профессиональным футболистом, совершившим каминг-аут.
Многие выразили поддержку и уважение футболисту, в том числе тренер его клуба, форвард «Атлетико» Антуан Гризманн и многие другие.