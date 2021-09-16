Экс-игрок «Шерифа»: «Надеюсь, люди, способные помочь финансированием командам Молдовы, будут вкладываться в футбол»

Сергей Даду / Фото: Шериф

Бывший нападающий сборной Молдовы Сергей Даду прокомментировал победу «Шерифа» над «Шахтером» (2:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.



Надеюсь, после того, что сделал «Шериф», многие люди, которые могут помочь с финансированием командам Молдавии, будут вкладываться в футбол. Надеюсь, к ним придёт понимание, что вложения в спорт могут принести дивиденды. Я очень сильно рад тому, что сейчас делает «Шериф». Я рад за президента клуба, потому что он очень хотел, очень сильно мечтал попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Я очень рад за директора клуба Важа Тархнишвили, который провел в этом клубе большую часть своей карьеры».