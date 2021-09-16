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Экс-игрок «Шерифа»: «Надеюсь, люди, способные помочь финансированием командам Молдовы, будут вкладываться в футбол»

Даду хочет, чтобы выступление «Шерифа» в Лиге чемпионом сдвинуло молдавский футбол с мертвой точки

Футбол Лига чемпионов UEFA
13:59
Экс-игрок «Шерифа»: «Надеюсь, люди, способные помочь финансированием командам Молдовы, будут вкладываться в футбол»
Сергей Даду / Фото: Шериф

Бывший нападающий сборной Молдовы Сергей Даду прокомментировал победу «Шерифа» над «Шахтером» (2:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Первая игра в Лиге Чемпионов против такого гранда, как «Шахтер» получилась очень удачной и очень красивой. У нас в Молдавии все рады за «Шериф». Я думаю, что такие сенсации еще возможны. Команда показала, что может играть, с одной стороны, в оборонительный и, с другой стороны, в быстроатакующий, как стрела, футбол. Да, у «Шерифа» было не так много моментов, но все они были реализованы. Отмечу игру левого защитника Криштиану, но не Роналду. Он доказал, что является квалифицированным футболистом на протяжении многих лет.

Надеюсь, после того, что сделал «Шериф», многие люди, которые могут помочь с финансированием командам Молдавии, будут вкладываться в футбол. Надеюсь, к ним придёт понимание, что вложения в спорт могут принести дивиденды. Я очень сильно рад тому, что сейчас делает «Шериф». Я рад за президента клуба, потому что он очень хотел, очень сильно мечтал попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Я очень рад за директора клуба Важа Тархнишвили, который провел в этом клубе большую часть своей карьеры».

Напомним, ранее Роберто Де Дзерби заявил, что «Шерифу» повезло.

Источник: meta-ratings.com.ua Карен Агабекян
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