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Экс-игрок «Зари»: «В первом тайме с ЦСКА игроки были неуверенными в себе»
Луганчане сумели добыть минимальную победу в матче Лиги конференций
16:23
Фото - ЦСКА София
Бывший игрок «Зари» Владимир Микитин поделился впечатлениями от победы над софийским ЦСКА в матче группового этапа Лиги конференций (1:0).
Чувствовалось, что последствия разгрома в последнем туре чемпионата УПЛ от «Шахтера» еще сказываются на игре луганчан. В Софии в первом тайме они были неуверенными в себе, слишком глубоко защищались.
И будь хозяева умелее в завершающей стадии атак, то имели все шансы досрочно снять с повестки дня вопрос о победителе. Нужно отдать должное и вратарю «Зари» Дмитрию Мацапуре, который был на высоте.
После перерыва можно было увидеть на поле уже более знакомую «Зарю». Открыв счет, гости сумели выстоять и записали в свой актив первые три очка. Однако проблемы в игре луганчан остаются и это осложняет их шансы на выход в следующий раунд.
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