Экс-игрок «Зари»: «В первом тайме с ЦСКА игроки были неуверенными в себе»

Фото - ЦСКА София

Бывший игрок «Зари» Владимир Микитин поделился впечатлениями от победы над софийским ЦСКА в матче группового этапа Лиги конференций (1:0).

И будь хозяева умелее в завершающей стадии атак, то имели все шансы досрочно снять с повестки дня вопрос о победителе. Нужно отдать должное и вратарю «Зари» Дмитрию Мацапуре, который был на высоте.

После перерыва можно было увидеть на поле уже более знакомую «Зарю». Открыв счет, гости сумели выстоять и записали в свой актив первые три очка. Однако проблемы в игре луганчан остаются и это осложняет их шансы на выход в следующий раунд.