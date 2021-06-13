Экс-игрока «Реала» выгнали из сборной
Бывший игрок «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес, выступающий сейчас за «Эвертон», был выгнан из национальной сборной Колумбии, сообщает издание Marca.
В тренерском штабе недовольны плохой физической формой игрока и думают, что он не готов играть на Евро.
Полузащитник считает это решение проявлением неуважения к себе, и прокомментировал ситуацию в прямом эфире в Instagram:
«Я в порядке. Стоит дать понять, что я был в неплохой форме и должен был играть на Кубке Америки. Тренерский штаб принял решение, но я не разделяю его, потому что они не уважали меня.
Другое дело, если тренер сказал бы мне: «Я не рассчитываю на тебя, потому что ты мне не нравишься как игрок». В таком случае я бы заткнулся и ушел бы».
Таким образом, Хамес не примет участия со сборной Колумбии в многострадальном Кубке Америки, где команда стартует уже завтра. Турнир, который изначально должен был быть для колумбийцев домашним, пройдет в Бразилии.
В минувшем сезоне полузащитник отыграл за «Эвертон» 26 матчей, в которых записал на свой счет 15 результативных действий.
Напомним, игроки сборной Бразилии, ранее бунтовавшие против Копа Америка, согласились принять участие в турнире.
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