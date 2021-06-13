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Экс-игрока «Реала» выгнали из сборной

Тренерский штаб не устроила физическая форма игрока
Футбол В мире
13:35
Экс-игрока «Реала» выгнали из сборной
Хамес Родригес / фото - Goal

Бывший игрок «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес, выступающий сейчас за «Эвертон», был выгнан из национальной сборной Колумбии, сообщает издание Marca.

В тренерском штабе недовольны плохой физической формой игрока и думают, что он не готов играть на Евро.

Полузащитник считает это решение проявлением неуважения к себе, и прокомментировал ситуацию в прямом эфире в Instagram:

«Я в порядке. Стоит дать понять, что я был в неплохой форме и должен был играть на Кубке Америки. Тренерский штаб принял решение, но я не разделяю его, потому что они не уважали меня.

Другое дело, если тренер сказал бы мне: «Я не рассчитываю на тебя, потому что ты мне не нравишься как игрок». В таком случае я бы заткнулся и ушел бы».

Таким образом, Хамес не примет участия со сборной Колумбии в многострадальном Кубке Америки, где команда стартует уже завтра. Турнир, который изначально должен был быть для колумбийцев домашним, пройдет в Бразилии.

В минувшем сезоне полузащитник отыграл за «Эвертон» 26 матчей, в которых записал на свой счет 15 результативных действий.

Напомним, игроки сборной Бразилии, ранее бунтовавшие против Копа Америка, согласились принять участие в турнире.

Павел Харченко
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Теги

Хамес Родригес сборная Колумбии (футбол) Копа Америка

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