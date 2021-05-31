Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Копа Америка перенесен в Бразилию

Аргентина и Колумбия не смогли принять соревнования
Футбол В мире
22:35
Копа Америка перенесен в Бразилию
Фото - AFA

Копа Америка-2021 состоится в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба CONMEBOL.

Сроки проведения соревнований остались прежними. Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля.

Отметим, что по разным мотивам права проведения Копа Америка лишились Аргентина и Колумбия. В первой южноамериканской стране обострилась эпидемия коронавируса. Во второй – сложная политическая ситуация.

Ранее полузащитник «Шахтера» Алан Патрик признался, что, помимо сборной Бразилии на Копа Америка, он будет следить и за Украиной на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Копа Америка

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Месси снова без трофея со сборной? Кубок Америки под угрозой отмены
Месси снова без трофея со сборной? Кубок Америки под угрозой отмены
Футбол Сборные
14:01
Официально. Аргентина лишилась права проведения Копа Америка-2021 за две недели до старта турнира
Официально. Аргентина лишилась права проведения Копа Америка-2021 за две недели до старта турнира
Футбол В мире
08:31
Месси может заключить новую сделку с «Барселоной» после Кубка Америки
Месси может заключить новую сделку с «Барселоной» после Кубка Америки
Футбол Примерa (Испания)
13 мая 15:35

Новости: Футбол

Подготовка к УПЛ. «Верес» продлил контракты с четырьмя игроками
Подготовка к УПЛ. «Верес» продлил контракты с четырьмя игроками
Первая лига
22:55
Копа Америка перенесен в Бразилию
Копа Америка перенесен в Бразилию
В мире
22:35
Шевченко: «Нидерланды и без ван Дейка очень сильны»
Шевченко: «Нидерланды и без ван Дейка очень сильны»
Сборная Украины
22:13
Испания U21 в дополнительное время обыграла Хорватию U21 и вышла в полуфинал Евро
Испания U21 в дополнительное время обыграла Хорватию U21 и вышла в полуфинал Евро
В Европе
21:59
2007 голов Степаненко и другие ляпы англоязычной версии состава сборной Украины
2007 голов Степаненко и другие ляпы англоязычной версии состава сборной Украины
Сборная Украины
21:47
Ковалец: «Удивляет, что экс-игроки сборной Англии в пропущенном мяче обвинили только Зинченко»
Ковалец: «Удивляет, что экс-игроки сборной Англии в пропущенном мяче обвинили только Зинченко»
Лига чемпионов UEFA
21:23
«Барселона» презентовала Агуэро
«Барселона» презентовала Агуэро
Примерa (Испания)
20:59
Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро
Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро
В Европе
20:58
«Верес» переиграл «Оболонь» и почти обеспечил себе титул Первой лиги
«Верес» переиграл «Оболонь» и почти обеспечил себе титул Первой лиги
Первая лига
20:53
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости