Официально. Аргентина лишилась права проведения Копа Америка-2021 за две недели до старта турнира
Копа Америка перенесен в Бразилию
Аргентина и Колумбия не смогли принять соревнования
Фото - AFA
Копа Америка-2021 состоится в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба CONMEBOL.
Сроки проведения соревнований остались прежними. Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля.
Отметим, что по разным мотивам права проведения Копа Америка лишились Аргентина и Колумбия. В первой южноамериканской стране обострилась эпидемия коронавируса. Во второй – сложная политическая ситуация.
Ранее полузащитник «Шахтера» Алан Патрик признался, что, помимо сборной Бразилии на Копа Америка, он будет следить и за Украиной на Евро-2020.
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