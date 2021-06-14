Экс-хавбек сборной Украины: «Игра с Северной Македонией будет очень сложной»

Евгений Левченко / Фото - Obozrevatel

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался в эфире программы «Великий футбол» по поводу победы Австрии в матче группы C на Евро-2020 против Северной Македонии (3:1).

Критиковали, что тренер дает слишком много раздолья – выбирать самому Алабе где играть. Следующая наша игра с Северной Македонией будет очень сложная, при всем том, что македонцы пропустили три мяча, я видел их в первом тайме, как они сумбурно, но оборонялись. У сборной Северной Македонии есть неплохие исполнители: Элмас, Барди – этот игроки, которые могут дать передачу и убежать.