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Экс-хавбек сборной Украины: «Игра с Северной Македонией будет очень сложной»

Эксперт проанализировал матч будущих соперников «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
17:03
Экс-хавбек сборной Украины: «Игра с Северной Македонией будет очень сложной»
Евгений Левченко / Фото - Obozrevatel

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался в эфире программы «Великий футбол» по поводу победы Австрии в матче группы C на Евро-2020 против Северной Македонии (3:1).

Северная Македония не так уж и плохо оборонялась. У македонцев тоже были пару моментов. Австрийцы заслуженно победили. В первом тайме они здорово оборонялись. Мне показалось, что нам реально нужно будет играть первым номером и вскрывать этих македонцев. Пандеву почти 38 лет и он забил 38 гол за сборную.

Критиковали, что тренер дает слишком много раздолья – выбирать самому Алабе где играть. Следующая наша игра с Северной Македонией будет очень сложная, при всем том, что македонцы пропустили три мяча, я видел их в первом тайме, как они сумбурно, но оборонялись. У сборной Северной Македонии есть неплохие исполнители: Элмас, Барди – этот игроки, которые могут дать передачу и убежать.

Ранее полузащитник сборной Северной Македонии заявил, что команда сыграет намного лучше с Украиной.

Сергей Стаднюк
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Евгений Левченко

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