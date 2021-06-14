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Экс-хавбек сборной Украины: «Игра с Северной Македонией будет очень сложной»
Эксперт проанализировал матч будущих соперников «сине-желтых»
17:03
Евгений Левченко / Фото - Obozrevatel
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался в эфире программы «Великий футбол» по поводу победы Австрии в матче группы C на Евро-2020 против Северной Македонии (3:1).
Северная Македония не так уж и плохо оборонялась. У македонцев тоже были пару моментов. Австрийцы заслуженно победили. В первом тайме они здорово оборонялись. Мне показалось, что нам реально нужно будет играть первым номером и вскрывать этих македонцев. Пандеву почти 38 лет и он забил 38 гол за сборную.
Критиковали, что тренер дает слишком много раздолья – выбирать самому Алабе где играть. Следующая наша игра с Северной Македонией будет очень сложная, при всем том, что македонцы пропустили три мяча, я видел их в первом тайме, как они сумбурно, но оборонялись. У сборной Северной Македонии есть неплохие исполнители: Элмас, Барди – этот игроки, которые могут дать передачу и убежать.
Ранее полузащитник сборной Северной Македонии заявил, что команда сыграет намного лучше с Украиной.
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