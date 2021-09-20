Экс-хавбек сборной Украины: «Малиновский – весомая потеря, но это право Петракова»

Гречишкин высказался по поводу непопадания футболиста «Аталанты» в заявку национальной команды

Дмитрий Гречишкин / Фото - УАФ

Полузащитник турецкого «Генчлербирлиги» Дмитрий Гречишкин поделился мнением о конфликте между и. о. главного тренера сборной Украины Александром Петраковым и хавбеком Русланом Малиновском.

Я соглашаюсь со многими, что не надо было это выносить на всеобщее обозрение, а решить это внутри сборной. Сейчас это много обсуждают, а еще Малиновского не вызывали в сборную, то еще больше будут. Трудно комментировать. По-хорошему надо было разобраться вдвоем, созвониться и все наладить. У нас есть главный тренер и это его выбор и право. Малиновский весомая потеря для сборной Украины, он очень важный игрок для нашей главной команды.

Ранее защитник Эдуард Соболь поделился информацией об атмосфере в раздевалке сборной при Петракове.