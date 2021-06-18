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Экс-хавбек сборной Украины: «Наши защитники снова не порадовали надежностью»

Сборной нужно решать проблемы в обороне
Футбол ЕВРО-2020
12:05
Экс-хавбек сборной Украины: «Наши защитники снова не порадовали надежностью»
Сергей Мизин / фото - dynamo.kiev

Экс-игрок сборной Украины Сергей Мизин рассказал о положительных и негативных выводах после матча с Северной Македонией:

«Перерыв в матче с балканцами не пошел на пользу нашим ребятам. То ли они поверили после безупречно проведенного первого тайма, что победа у них уже в кармане, то ли не заметили изменений в настроении соперника, но они оказались не готовы к агрессивным действиям оппонента. К тому же, северомакедонцам прибавил уверенности, вдохновения быстрый гол в начале второго тайма. И пришлось приложить максимум усилий, чтобы довести дело до победы в матче, где, создалось впечатление, обойдется без нервотрепки.

Что еще не понравилось? Снова наши защитники не порадовали надежностью. И если бы не поймавший кураж вратарь Георгий Бущан, то еще неизвестно, как бы все закончилось».

Украинцы одержали свою первую победу на этом чемпионате Европы. Андрей Ярмоленко, оформивший гол и голевую передачу, был признан лучшим игроком встречи.

Напомним, Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Украина - Северная Македония Георгий Бущан

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