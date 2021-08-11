Экс-хавбек «Шахтера»: «На очереди «Монако» – нужно сделать выводы»

Олег Шелаев / Фото - Динамомания

Бывший полузащитник «Шахтера» Олег Шелаев поделился мыслями после победы в ответном матче против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1).

Как я отношусь к тому, что в стартовом составе «Шахтера» было сразу девять легионеров? Если учитывать интересы национальной сборной Украины, то, конечно, негативно, но с другой стороны нашим землякам нужно прибавить, иначе им сложно будет пробиться в основу.

Что не понравилось? Снова «горняки» были не безгрешны в центре обороны. Это уже становится системным. В последнем календарном поединке чемпионата УПЛ «Александрия» уже воспользовалась «дырами» в защите дончан и победила.

Хорошо, что «Генк» не преуспел в реализации голевых моментов, но на очереди у подопечных Роберто Де Дзерби на международной арене – «Монако», где есть кому забивать. Нужно срочно делать выводы.