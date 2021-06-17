Италия разгромила Швейцарию и первой вышла в 1/8 финала Евро-2020
Экс-подопечный Де Дзерби – лучший игрок матча Италия – Швейцария
Хавбек оформил дубль
Мануэль Локателли / фото - CaughtOffside
В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Италии обыграла Швейцарию со счетом 3:0.
Лучшим игроком матча был назван 23-летний полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, отметившийся дублем в ворота Яна Зоммера. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
На 26-й минуте встречи хавбек открыл счет в матче, а на старте второго тайма, на 52-й минуте удвоил преимущество мощным ударом из-за пределов штрафной.
Эта победа стала второй «скуадра адзурра» на групповом этапе, и обеспечила команде место в плей-офф Евро-2020.
В параллельном матче группы А валлийцы разобрались со сборной Турции.
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