Экс-подопечный Де Дзерби – лучший игрок матча Италия – Швейцария

Хавбек оформил дубль

Мануэль Локателли / фото - CaughtOffside

В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Италии обыграла Швейцарию со счетом 3:0.

Лучшим игроком матча был назван 23-летний полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, отметившийся дублем в ворота Яна Зоммера. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

На 26-й минуте встречи хавбек открыл счет в матче, а на старте второго тайма, на 52-й минуте удвоил преимущество мощным ударом из-за пределов штрафной.

Эта победа стала второй «скуадра адзурра» на групповом этапе, и обеспечила команде место в плей-офф Евро-2020.

В параллельном матче группы А валлийцы разобрались со сборной Турции.