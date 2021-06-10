Экс-игрок сборной Украины опубликовал фото в экипировке Нидерландов
Экс-тренер «Динамо»: «Регламент UEFA не допускает никаких политических лозунгов»
УАФ ведет переговоры с организации о размещении слогана «Героям слава!» на футболках сборной
22:58
Фото - УАФ
Бывший тренер «Динамо» Валерий Газзаев высказался по поводу решения UEFA о необходимости убрать слоган «Героям слава!» с футболок сборной Украины. Его слова приводит ТАСС.
У всего спортивного мира и сообщества есть устоявшиеся традиции – не допускать предвзятого отношения к сопернику в спорте по признакам пола, расы, вероисповедания, цвета кожи.
Поэтому регламент UEFA не допускает никаких политических лозунгов – только спортивный принцип и честная спортивная борьба.
Ранее свою позицию по поводу ситуации высказал Офис президента Украины.
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