«Позор руководству, вы – куски дерьма». Фанаты «Дженоа» в шоке от увольнения Шевченко
Экс-тренер сборной Украины назвал главную причину увольнения Шевченко из «Дженоа»
Александр Заваров считает, что у его коллеги недостаточно опыта
15 января 18:58
Александр Заваров / Фото - УНИАН
Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал недавнюю новость об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».
«У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду. До назначения в «Дженоа» он работал только лишь со сборной – это немного другое. Работа с национальной командой отличается.
Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта – без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее. Дай бог, чтобы у него все получилось».