Экс-тренер сборной Украины назвал главную причину увольнения Шевченко из «Дженоа»

Александр Заваров / Фото - УНИАН

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал недавнюю новость об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта – без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее. Дай бог, чтобы у него все получилось».