«Позор руководству, вы – куски дерьма». Фанаты «Дженоа» в шоке от увольнения Шевченко

Собрали реакции по горячим следам

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Сегодня футбольный мир потрясла неожиданная новость – «Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера после лишь двух месяцев работы. Глупо и странно со стороны руководства клуба, которое во время назначения украинского специалиста вовсю говорило о долгосрочном проекте.

Фанаты «Дженоа» также в шоке. Мы собрали их реакции под постом об увольнении Шевченко в официальном Twitter «грифонов».

В основном пользователи обращались к клубу с гневными комментариями.

«Позор вам, куски дерьма».

«Жаль, ведь он только начал строить команду. У вас сейчас нет реальных целей, и вы плывете на глазах в Серию Б».

«Мне так жаль Шевченко. Уволенный после 10-ти игр, даже не дождался завершения трансферного окна».

«Я хоть и привык к непонятным решения руководства, но в это не могу поверить. С Шевой ничего не было согласовано».

«Как будто это его вина, что предыдущий владелец оставил позорную команду, которая не сможет бороться даже в Серии Б. Вместо того, чтобы уволить его, почему бы вам не сделать несколько трансферов? Это Серия А, если вам не до этого, возможно, вам стоило купить ораторский клуб, любители».

«Вы не дали ему настоящего шанса после зимнего трансферного окна. Выступление на «Сан-Сиро» – доказательство того, что Шева – более чем способный тренер».

«Мне жаль, Шева. Ты пришел не в то время. Удачи в будущем».

«Позорно. Шевченко этого не заслужил. И Тасотти также. Они даже не дождались завершения трансферного окна. Если бы Шева остался, он спас бы Геную».

«Вы понимаете, что такое долгосрочный проект? Вы заслуживаете Серию Б уже давно. Надеюсь, это пойдет вам на пользу».

«Бедный Шева не заслужил такого унижения».

Были и просто краткие гневные комментарии в адрес руководства.

«Вы дерьмо».

«Позор вам».

«Клоуны».

А что вы думаете о внезапном увольнении Шевченко из «Дженоа»? Пишите в комментариях.