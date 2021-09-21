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Экс-защитник клуба Тайсона не подошел «Руху»

Львовяне не стали подписывать бразильца
Футбол Украинская Премьер-лига
11:27
Экс-защитник клуба Тайсона не подошел «Руху»
Роберто Роза / Фото - Instagram

Защитник Роберто Роза, находившийся на просмотре в «Рухе» не произвел впечатление на тренерский штаб. Бразильца не будут подписывать.

23-летний футболист прибыл в расположение львовян в качестве свободного агента. Поэтому его могли подписать после завершения трансферного окна. Однако игрок не подошел команде.

Последним клубом Розы был бразильский «Интернасьональ». Его руководство было готово отказаться от защитника в пользу «Руха».

Ранее сообщалось, что матч с «Николаевом» в Кубке Украины львовяне проведут без главного тренера Леонида Кучука.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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