Экс-защитник «Шахтера» указал, чего сборной Украины не хватало в игре с боснийцами

«Сине-желтые» вновь упустили победу

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Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Ященко оценил выступление украинской сборной в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1):

Важнейший поединок для нашей сборной завершился вничью 1:1. Как оцениваете его итог?

«Вы правильно сказали – это была важнейшая игра для наших футболистов. Дома вничью нельзя было играть, нас устраивала только победа. Все это знали. Прошедшая игра показала, что сборная Боснии и Герцеговины – серьезный соперник».

Итоговая ничья соответствует развитию событий на футбольном поле?

«Да. Будь у нас чуть помастеровитей игроки, мы бы выиграли этот поединок. Но свои шансы мы не реализовали. Соглашусь, что комбинация, приведшая к голу Ярмоленко, была отменной, но ведь и гости забили гол после продуманной атаки. Чего нам не хватило для победы? Думаю, какой-то психологической злости. Пару лет назад, в домашней игре с Португалией это все было. Во Львове, где-то недоработали в обороне, да и в полузащите тоже».

После окончания встречи игроки сборной Украины Тарас Степаненко и Илья Забарный отметили, что газон на Арене-Львов плохого качества – он не ровный. Стоит ли в этом искать оправдание?

«Я много раз играл во Львове, еще на стадионе Украина, потом приезжал в качестве тренера. Могу сказать, что осенью во Львове газон часто очень мягкий. Играть там трудно. Но боснийцам это не мешало показывать комбинационный футбол. Конечно, определенные выводы всем нужно сделать. Наши футболисты говорят, что лишь только на НСК Олимпийский отличный газон. А вообще, техничному игроку без разницы, на каком поле он играет. Я же запомнил, как гости минут 5 контролировали мяч и наши не могли его отобрать. И даже на таком поле у Цыганкова и Тымчика были великолепные возможности, чтобы забивать».

До следующего матча в Боснии еще месяц. За это время может разрешиться конфликт между Петраковым и Малиновским?

«Александр Васильевич старше, опытнее, чем Руслан. Думаю, что найти общий язык они смогут. Я бы, на месте Петракова, поговорил бы с Малиновским. Как до этого проходило у них общение – я не знаю. Думаю, что наставник нашей сборной сможет решить этот важный вопрос».

Как считаете, шансы на второе место у национальной сборной Украины еще остаются?

«Да, хотя и не очень большие. Многое зависит от матча Босния и Герцеговина – Финляндия, который состоится 13-го ноября. Хотелось бы, что соперники сыграли вничью. Но также важен и поединок Финляндия – Франция. А вдруг гости привезут в Хельсинки не основной состав, решив до этого матча все свои вопросы. Плюс у нас будет крайне мотивированный соперник. Но, возможно, вернется в строй Александр Зинченко. Но и ему нужно набрать оптимальную форму, только тогда он помощник в главной команде страны. В общем, паззл должен сложиться для нас».

У сборной Украины будет шанс выйти в плей-офф отбора со второго места даже сыграв вничью с боснийцами. Оцениваем все расклады перед этой игрой.