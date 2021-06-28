Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Энрике: «Не будем играть в оборонительный футбол, даже если это будет приносить победы, как над Хорватией»

Тренер Испании прокомментировал невероятный матч 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
00:05
Энрике: «Не будем играть в оборонительный футбол, даже если это будет приносить победы, как над Хорватией»
Луис Энрике / Фото - Goal.com

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями после матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии (5:3). «Фурия роха» сумела дожать соперника в дополнительное время. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Я готов к таким играм, если они еще будут, но не уверен, что мои родные и болельщики разделяют мое мнение. Я подготовил команду к таким играм и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец матча был прекрасен – я рад, что мы получили второй шанс выиграть.

Мы не будем играть в оборонительный футбол с длинным пасом, даже если такая игра будет приносить такие победы, как сегодня. Мы будем защищаться, только пытаясь овладеть мячом и ведя свою игру.

Унаи Симон дал урок всем детям в мире. Футбол состоит из ошибок, и его реакция на них, его великолепные сейвы объясняют, почему мы уверены в нем. И когда я был игроком, и когда уже стал тренером, у нас бывали очень напряженные матчи, но в этом было вообще все, что можно.

Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий.

Напомним, неуверенные действия голкипера сборной Испании Инаи Симона привели к автоголу Педри.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хорватия – Испания сборная Хорватии (футбол) сборная Испании (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Автогол и неудачный водопой. Испания дожала Хорватию в невероятном матче
Автогол и неудачный водопой. Испания дожала Хорватию в невероятном матче
Футбол Евро-2020
28 июня 21:35
Евро 2020. Испания в матче с 8 голами и двумя овертаймами обыграла Хорватию. Как это было
Евро 2020. Испания в матче с 8 голами и двумя овертаймами обыграла Хорватию. Как это было
Футбол Евро-2020
28 июня 21:17
Унаи, где ты гулял? Странные действия голкипера привезли гол в ворота Испании
Унаи, где ты гулял? Странные действия голкипера привезли гол в ворота Испании
Футбол Евро-2020
28 июня 19:39
Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро
Вида попытается сдержать атаки испанцев. Составы на матч 1/8 финала Евро
Футбол Евро-2020
28 июня 18:02
Партнер Зинченко по «Сити» раскрыл причины смены гражданства
Партнер Зинченко по «Сити» раскрыл причины смены гражданства
Футбол Евро-2020
28 июня 14:40
Сегодня пройдут третьи матчи 1/8 финала Евро-2020
Сегодня пройдут третьи матчи 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
28 июня 08:11

Новости: Футбол

Энрике: «Не будем играть в оборонительный футбол, даже если это будет приносить победы, как над Хорватией»
Энрике: «Не будем играть в оборонительный футбол, даже если это будет приносить победы, как над Хорватией»
Евро-2020
00:05
Это важнейший матч их жизни. Со Швецией сборная Украины должна доказать, что заслужила удачу
Превью
Это важнейший матч их жизни. Со Швецией сборная Украины должна доказать, что заслужила удачу
Сборная Украины
00:00
Евро 2020. Швейцария сравняла счет в матче с Францией. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Швейцария сравняла счет в матче с Францией. Онлайн трансляция
Евро-2020
28 июня 23:58
«Кривбасс» усилился первым легионером
«Кривбасс» усилился первым легионером
Первая лига
28 июня 23:29
Зинченко: «Сборные Австрии и Швеции чем-то похожи»
Зинченко: «Сборные Австрии и Швеции чем-то похожи»
Сборная Украины
28 июня 23:08
В течение недели решится судьба «Карпат»
В течение недели решится судьба «Карпат»
Первая лига
28 июня 22:47
Дембеле прооперирован и пропустит старт следующего сезона
Дембеле прооперирован и пропустит старт следующего сезона
Примерa (Испания)
28 июня 22:27
UEFA поздравил Пятова с 37-летием
UEFA поздравил Пятова с 37-летием
Сборная Украины
28 июня 22:12
Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан
Кулач находится на просмотре в «Динамо». Контракт пока не подписан
Украинская Премьер-лига
28 июня 21:48
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
15
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
3
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости