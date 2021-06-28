Энрике: «Не будем играть в оборонительный футбол, даже если это будет приносить победы, как над Хорватией»

Луис Энрике / Фото - Goal.com

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями после матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии (5:3). «Фурия роха» сумела дожать соперника в дополнительное время. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мы не будем играть в оборонительный футбол с длинным пасом, даже если такая игра будет приносить такие победы, как сегодня. Мы будем защищаться, только пытаясь овладеть мячом и ведя свою игру.

Унаи Симон дал урок всем детям в мире. Футбол состоит из ошибок, и его реакция на них, его великолепные сейвы объясняют, почему мы уверены в нем. И когда я был игроком, и когда уже стал тренером, у нас бывали очень напряженные матчи, но в этом было вообще все, что можно.

Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий.