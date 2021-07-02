Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Энрике – о ляпе вратаря Симона: «Надаль говорил, что в отношении ошибок надо развить у себя память золотой рыбки»

Игроку нужно сконцентрироваться только на предстоящей встрече
Футбол Евро-2020
09:35
Энрике – о ляпе вратаря Симона: «Надаль говорил, что в отношении ошибок надо развить у себя память золотой рыбки»
Луис Энрике / фото - Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о результативной ошибке вратаря «фурии» Унаи Симона в матче с хорватами. Наставника цитирует официальный сайт UEFA

«Унаи Симону незачем себя истязать. Важно то, что ты делаешь после ошибки. Кажется, Рафа Надаль говорил, что в отношении ошибок надо развить у себя память золотой рыбки. Надо сразу о таком забывать, двигаться дальше и только после матча анализировать.

Есть концептуальные ошибки, которые таят опасность. Это такие ошибки, которые могут быть повторены. А ошибки в исполнении зависят от момента и легко исправляются. Тут Унаи подвело исполнение.

Но тот факт, что он сразу был готов исправить ошибку и помог нам и дальше играть с высокой линией обороны и не волноваться о тыле, был ключевым».

В сегодняшнем матче вратарю стоит играть внимательнее, ведь на кону стоит путевка в полуфинал, а швейцарцы, выбившие действующий чемпионов мира, не отдадут свое просто так.

Видео трансляция матча Швейцария – Испания. Начало – в 19:00.

Онлайн трансляция матча Швейцария – Испания.

Напомним, ранее Энрике похвалил сборную Украины.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швейцария – Испания Украина – Англия Луис Энрике

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22
Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:16
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Футбол Евро-2020
12:57
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Футбол Евро-2020
12:37
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Футбол Евро-2020
12:22
Моуриньо: «У Бензема был шанс получить Золотой мяч»
Моуриньо: «У Бензема был шанс получить Золотой мяч»
Футбол Евро-2020
11:40
Энрике: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»
Энрике: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»
Футбол Евро-2020
11:23

Новости: Футбол

Степаненко: «Подошел к Беседину и сказал, что матч со Швецией – его победа»
Степаненко: «Подошел к Беседину и сказал, что матч со Швецией – его победа»
Сборная Украины
13:25
Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22
Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22
Премьер-Лига (Англия)
13:16
Юрченко: «Я наслаждался, играя в «Заре»
Юрченко: «Я наслаждался, играя в «Заре»
Украинская Премьер-лига
13:03
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Евро-2020
12:57
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Евро-2020
12:37
Хави – о будущем Месси: «Барса» нужна Лео, а Лео нужен «Барсе»
Хави – о будущем Месси: «Барса» нужна Лео, а Лео нужен «Барсе»
Примерa (Испания)
12:37
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Евро-2020
12:22
Де Брюйне готов сыграть против Италии
Де Брюйне готов сыграть против Италии
Евро-2020
12:18
Саленко: «В матче Бельгия – Италия победит один из финалистов Евро»
Саленко: «В матче Бельгия – Италия победит один из финалистов Евро»
Евро-2020
12:03
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
15
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости