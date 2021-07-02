Энрике – о ляпе вратаря Симона: «Надаль говорил, что в отношении ошибок надо развить у себя память золотой рыбки»

Игроку нужно сконцентрироваться только на предстоящей встрече

Луис Энрике / фото - Marca Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о результативной ошибке вратаря «фурии» Унаи Симона в матче с хорватами. Наставника цитирует официальный сайт UEFA «Унаи Симону незачем себя истязать. Важно то, что ты делаешь после ошибки. Кажется, Рафа Надаль говорил, что в отношении ошибок надо развить у себя память золотой рыбки. Надо сразу о таком забывать, двигаться дальше и только после матча анализировать. Есть концептуальные ошибки, которые таят опасность. Это такие ошибки, которые могут быть повторены. А ошибки в исполнении зависят от момента и легко исправляются. Тут Унаи подвело исполнение. Но тот факт, что он сразу был готов исправить ошибку и помог нам и дальше играть с высокой линией обороны и не волноваться о тыле, был ключевым». В сегодняшнем матче вратарю стоит играть внимательнее, ведь на кону стоит путевка в полуфинал, а швейцарцы, выбившие действующий чемпионов мира, не отдадут свое просто так. Видео трансляция матча Швейцария – Испания. Начало – в 19:00. Онлайн трансляция матча Швейцария – Испания. Напомним, ранее Энрике похвалил сборную Украины.

Павел Харченко