Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Энрике: «С Польшей порой слишком мудрили, вместо того, чтобы сыграть проще»

Тренер Испании раскрыл причины второй ничьей подряд на Евро-2020
Футбол Евро-2020
07:41
Энрике: «С Польшей порой слишком мудрили, вместо того, чтобы сыграть проще»
Луис Энрике / Фото - Goal.com

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями по поводу второй ничьей подряд на Евро-2020 в матче группового этапа против Польши (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Я очень хочу спокойно посмотреть и проанализировать этот матч. Он подарил нам не самые лучшие ощущения.  Возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно для победы.

Мне понравилось, как играла Польша. Поляки создали несколько отличных моментов. Возможно, мы слишком мудрили порой вместо того, чтобы играть прямолинейнее. Жаль, что не забили пенальти, ведь это был решающий момент.

Честно говоря, я думал, что мы добьемся большего, но не получилось. Результат часто вскрывает недостатки в игре команды. Когда он не положительный, то надо тщательно проанализировать ситуацию.

Мы хотели выиграть этот матч, без сомнения. Но ничья оставляет нам шансы на победу в группе, если мы обыграем Словакию. Никто не говорил, что будет легко.

Ранее хавбек сборной Испании Тиаго Алькантара заявил, что форварду Польши Роберту Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» онлайн.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Польши (футбол) сборная Испании (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Альба – лучший игрок матча Испания – Польша
Альба – лучший игрок матча Испания – Польша
Футбол Евро-2020
07:32
Испания не смогла обыграть Польшу, сыграв во второй раз вничью на Евро-2020
Испания не смогла обыграть Польшу, сыграв во второй раз вничью на Евро-2020
Футбол Евро-2020
19 июня 23:53
Мората рассказал о депрессии и тревоге
Мората рассказал о депрессии и тревоге
Футбол Евро-2020
19 июня 12:40
1
«Челси» заинтересован в услугах форварда сборной Испании
«Челси» заинтересован в услугах форварда сборной Испании
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 июня 10:58
Главный тренер сборной Польши: «С Испанией мы должны показать агрессивность»
Главный тренер сборной Польши: «С Испанией мы должны показать агрессивность»
Футбол Евро-2020
19 июня 08:40
Украина ничего не потеряла. Италия – фаворит по игре. Итоги первого тура Евро-2020
Послесловие
Украина ничего не потеряла. Италия – фаворит по игре. Итоги первого тура Евро-2020
Футбол Евро-2020
16 июня 08:00

Новости: Футбол

Энрике: «С Польшей порой слишком мудрили, вместо того, чтобы сыграть проще»
Энрике: «С Польшей порой слишком мудрили, вместо того, чтобы сыграть проще»
Евро-2020
07:41
Альба – лучший игрок матча Испания – Польша
Альба – лучший игрок матча Испания – Польша
Евро-2020
07:32
Попов вернется в общую группу перед Австрией. Зубков пропустит матч
Попов вернется в общую группу перед Австрией. Зубков пропустит матч
Сборная Украины
07:21
Испания не смогла обыграть Польшу, сыграв во второй раз вничью на Евро-2020
Испания не смогла обыграть Польшу, сыграв во второй раз вничью на Евро-2020
Евро-2020
19 июня 23:53
Евро-2020. Испания не смогла обыграть Польшу. Как это было
Евро-2020. Испания не смогла обыграть Польшу. Как это было
Евро-2020
19 июня 23:45
Лев: «Наш план на игру с Португалией сработал»
Лев: «Наш план на игру с Португалией сработал»
Евро-2020
19 июня 23:41
Сантуш: «Германия была лучше. Они заслужили победу»
Сантуш: «Германия была лучше. Они заслужили победу»
Евро-2020
19 июня 23:22
«Мариуполь» расстался с защитником
«Мариуполь» расстался с защитником
Украинская Премьер-лига
19 июня 22:53
«Тоттенхэм» проведет переговоры с Вальварде
«Тоттенхэм» проведет переговоры с Вальварде
Премьер-Лига (Англия)
19 июня 22:30
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
14
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Все новости

Анонсы

Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Турция. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Турция. Видео трансляция
21:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00