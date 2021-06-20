Энрике: «С Польшей порой слишком мудрили, вместо того, чтобы сыграть проще»

Луис Энрике / Фото - Goal.com

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями по поводу второй ничьей подряд на Евро-2020 в матче группового этапа против Польши (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мне понравилось, как играла Польша. Поляки создали несколько отличных моментов. Возможно, мы слишком мудрили порой вместо того, чтобы играть прямолинейнее. Жаль, что не забили пенальти, ведь это был решающий момент.

Честно говоря, я думал, что мы добьемся большего, но не получилось. Результат часто вскрывает недостатки в игре команды. Когда он не положительный, то надо тщательно проанализировать ситуацию.

Мы хотели выиграть этот матч, без сомнения. Но ничья оставляет нам шансы на победу в группе, если мы обыграем Словакию. Никто не говорил, что будет легко.