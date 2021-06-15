Энрике: «Швеция отсиживалась в обороне, но могла и выиграть»

Луис Энрике / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями после ничьей в стартовом поединке на Евро-2020 против Швеции (0:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте.

Такая ничья – это плохой результат, и мне жаль игроков и болельщиков, потому что в этот вечер мы должны были победить. Наша главная задача – создавать голевые моменты, и мы это делали, но не смогли реализовать их.

Мората – суперигрок, который приносит пользу в атаке и обороне. У него крепкий характер, чтобы справиться с этим, и я был бы рад, если бы болельщики аплодировали ему за то, что он делает на поле.