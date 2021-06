Эриксен признан лучшим игроком матча Дания – Финляндия

Кристиан Эриксен / Фото: Getty Images

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча 1-го тура группового раунда Евро-2020 против Финляндии, сообщает пресс-служба UEFA.

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin.



Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx