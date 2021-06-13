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Эриксен признан лучшим игроком матча Дания – Финляндия
Футболист выиграл главный матч своей жизни
Кристиан Эриксен / Фото: Getty Images
Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча 1-го тура группового раунда Евро-2020 против Финляндии, сообщает пресс-служба UEFA.
"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin.— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021
Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx
Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.