Юрченко – о задолженностях в «Десне»: «У каждого по-разному»
Еще один ведущий игрок «Десны» разорвал контракт с клубом – источник
Калитвинцев покинул черниговскую команду
Владислав Калитвинцев / Фото: Getty Images
Полузащитник Владислав Калитвинцев разорвал контракт с «Десной».
Известно, что хавбек сделал это из-за невыплаты долгов со стороны клуба по зарплате.
В этом сезоне 28-летний Калитвинцев провел 16 матчей за «Десну», в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Напомним, другие лидеры «Десны» уже покинули команду, это Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко.
Ранее сообщалось, что Калитвинцев может подписать контракт с «Полесьем».
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