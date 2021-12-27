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Еще один ведущий игрок «Десны» разорвал контракт с клубом – источник

Калитвинцев покинул черниговскую команду
Футбол Украинская Премьер-лига
19:41
Еще один ведущий игрок «Десны» разорвал контракт с клубом – источник
Владислав Калитвинцев / Фото: Getty Images

Полузащитник Владислав Калитвинцев разорвал контракт с «Десной».

Известно, что хавбек сделал это из-за невыплаты долгов со стороны клуба по зарплате.

В этом сезоне 28-летний Калитвинцев провел 16 матчей за «Десну», в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Напомним, другие лидеры «Десны» уже покинули команду, это Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко.

Ранее сообщалось, что Калитвинцев может подписать контракт с «Полесьем».

Источник: FootBoom Петр Приходько
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Владислав Калитвинцев Десна

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