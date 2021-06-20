«Если мы проиграем, то вообще никуда не выйдем». Геннадий Орбу – о матче Украины против Австрии

Но эксперт рассчитывает, что команда Андрея Шевченко выполнит задачу-минимум

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Геннадий Орбу / Фото – dynamo.kiev.ua

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Орбу рассчитывает, что команда Андрея Шевченко выйдет в плей-офф чемпионата Европы.

Он считает, что даже в случае попадания на Италию в 1/8 финала наша сборная добьется успеха.

Какие ожидания от матча против Австрии? Это наш исторический шанс – возможность выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Я так скажу, посмотрев две игры сборной, думаю, наша команда сейчас уверенно играет. Но и Австрия – непростой соперник. Дай Бог, чтобы была ничья, и чтобы обе сборные вышли.

Какие впечатления у вас остались после Нидерландов? Многие хвалят команду за характер, но, по факту, уровень игры не впечатлил. Или у вас другое мнение?

Ну на чемпионат Европы ведь попадают не самые худшие сборные. С Нидерландами – да, мы в первом тайме..., можно сказать, мы его провалили. А с Северной Македонией – наоборот, в первом тайме показали свою лучшую игру, а провалили второй.

Сейчас игра с Австрией будет показателем сборной Украины.

После Северной Македонии хотелось больше хвалить за первый тайм или критиковать за второй?

На таких турнирах главное результат, а не игра. Первый тайм выдали очень хороший. Забили два прекрасных мяча. Но пропустили с пенальти. Я так скажу, что на эту игру нужно очень серьезно настраиваться – Австрия очень непростой соперник. Это все понимают. Это серьезный оппонент.

Он сказал, что мы еще никуда не вышли. Он правильно сказал. Мы никуда не вышли, чем гордиться? Если выйдем – уже тогда будем говорить.

Не страшно от того, что второе место нашей группы выходит на победителя группы Италии, а она просто безумный футбол показывает?

Первый показатель, если мы выйдем из группы, то уже выполним задачу-минимум. В 2006 году в четвертьфинале попали на Италию и проиграли им 0:3.

Но матчи итальянцев – это еще не показатель. Они сыграли супер. Но в одном матче все может произойти. Главное – выйти з группы. Это задача минимум.

Не задумывались о том, что, может, лучше с третьего места выйти, там более удобные соперники могут быть? Швеция, к примеру.

Я так думаю, если посмотреть в таблицу, если мы проиграем, то вообще никуда не выйдем. Самое главное – не проиграть Австрии. Тогда выйдем дальше и это уже будет большой успех. А там – в одной игре все может произойти.

У сейчас Бущан очень высокий класс показывает, Ярмоленко, Яремчук. Чуть, конечно, ниже ожиданий выступают Зинченко, Малиновский. Но если сборная не проиграет Австрии, то уже будем думать о других вещах.

Думаю, он еще до Евро заслужил на переход. А на чемпионате Европы только подтвердил свой уровень. Такой нападающий как Яремчук заслуживает предложений от топ-клубов.

Ярмоленко удивил вас своим выступлением на чемпионате Европы? Казалось, у него была травма, мало игровой практики. А он приехал – и настоящий капитан.

Дело в том, что Ярмоленко нужно доверять. Шевченко ему доверился. А то, что класс у этого футболиста есть, это ясно. Он доказал, что он и капитан, и лидер сборной: забивает, голевые передачи отдает.

Так что, хоть ему и 31 год, но, думаю, хорошие команды в нем будут заинтересованы.

Виталий Миколенко проваливает этот чемпионат Европы?

Я бы не сказал, что он перегорел. Защищается и атакует вся команда. Вешать на него всех собак, думаю, будет неправильно. Он перспективный футболист, талантливый. То, что он прозевал, когда забивали нам третий мяч с Нидерландами... Можно ведь повесить и пенальти на Караваева. А у Миколенко есть все необходимые качества, чтобы вырасти в футболиста высокого уровня.

Матч Украина – Австрия пройдет 21 июня в Бухаресте. Начало встречи в 19:00. Перед игрой команда Андрея Шевченко идет на втором месте в группе С, опережая австрийцев по дополнительным показателям.

Евро 2020. Украина – Австрия. Онлайн трансляция

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