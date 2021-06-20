«Если мы проиграем, то вообще никуда не выйдем». Геннадий Орбу – о матче Украины против Австрии
Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Орбу рассчитывает, что команда Андрея Шевченко выйдет в плей-офф чемпионата Европы.
Он считает, что даже в случае попадания на Италию в 1/8 финала наша сборная добьется успеха.
Какие ожидания от матча против Австрии? Это наш исторический шанс – возможность выйти в плей-офф чемпионата Европы.
Я так скажу, посмотрев две игры сборной, думаю, наша команда сейчас уверенно играет. Но и Австрия – непростой соперник. Дай Бог, чтобы была ничья, и чтобы обе сборные вышли.
Какие впечатления у вас остались после Нидерландов? Многие хвалят команду за характер, но, по факту, уровень игры не впечатлил. Или у вас другое мнение?
Ну на чемпионат Европы ведь попадают не самые худшие сборные. С Нидерландами – да, мы в первом тайме..., можно сказать, мы его провалили. А с Северной Македонией – наоборот, в первом тайме показали свою лучшую игру, а провалили второй.
Сейчас игра с Австрией будет показателем сборной Украины.
После Северной Македонии хотелось больше хвалить за первый тайм или критиковать за второй?
На таких турнирах главное результат, а не игра. Первый тайм выдали очень хороший. Забили два прекрасных мяча. Но пропустили с пенальти. Я так скажу, что на эту игру нужно очень серьезно настраиваться – Австрия очень непростой соперник. Это все понимают. Это серьезный оппонент.
Георгий Бущан сказал, что сборная еще не сделала ничего такого, чем могла бы гордиться. Это правильный настрой?
Он сказал, что мы еще никуда не вышли. Он правильно сказал. Мы никуда не вышли, чем гордиться? Если выйдем – уже тогда будем говорить.
Не страшно от того, что второе место нашей группы выходит на победителя группы Италии, а она просто безумный футбол показывает?
Первый показатель, если мы выйдем из группы, то уже выполним задачу-минимум. В 2006 году в четвертьфинале попали на Италию и проиграли им 0:3.
Но матчи итальянцев – это еще не показатель. Они сыграли супер. Но в одном матче все может произойти. Главное – выйти з группы. Это задача минимум.
Не задумывались о том, что, может, лучше с третьего места выйти, там более удобные соперники могут быть? Швеция, к примеру.
Я так думаю, если посмотреть в таблицу, если мы проиграем, то вообще никуда не выйдем. Самое главное – не проиграть Австрии. Тогда выйдем дальше и это уже будет большой успех. А там – в одной игре все может произойти.
У сейчас Бущан очень высокий класс показывает, Ярмоленко, Яремчук. Чуть, конечно, ниже ожиданий выступают Зинченко, Малиновский. Но если сборная не проиграет Австрии, то уже будем думать о других вещах.
Яремчук своей игрой на Евро заслужил трансфер в топ-клуб?
Думаю, он еще до Евро заслужил на переход. А на чемпионате Европы только подтвердил свой уровень. Такой нападающий как Яремчук заслуживает предложений от топ-клубов.
Ярмоленко удивил вас своим выступлением на чемпионате Европы? Казалось, у него была травма, мало игровой практики. А он приехал – и настоящий капитан.
Дело в том, что Ярмоленко нужно доверять. Шевченко ему доверился. А то, что класс у этого футболиста есть, это ясно. Он доказал, что он и капитан, и лидер сборной: забивает, голевые передачи отдает.
Так что, хоть ему и 31 год, но, думаю, хорошие команды в нем будут заинтересованы.
Виталий Миколенко проваливает этот чемпионат Европы?
Я бы не сказал, что он перегорел. Защищается и атакует вся команда. Вешать на него всех собак, думаю, будет неправильно. Он перспективный футболист, талантливый. То, что он прозевал, когда забивали нам третий мяч с Нидерландами... Можно ведь повесить и пенальти на Караваева. А у Миколенко есть все необходимые качества, чтобы вырасти в футболиста высокого уровня.
Матч Украина – Австрия пройдет 21 июня в Бухаресте. Начало встречи в 19:00. Перед игрой команда Андрея Шевченко идет на втором месте в группе С, опережая австрийцев по дополнительным показателям.
Евро 2020. Украина – Австрия. Онлайн трансляция
Комментарии 0