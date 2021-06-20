Ярмоленко вошел в десятку лучших игроков Евро-2020 по оценкам InStat

Лучшим в списке стал одноклубник Малиновского

Андрей Ярмоленко / Фото - AFP

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился двумя голами и результативной передачей в матчах с Нидерландами (2:3) и Северной Македонией (2:1). Это позволило футболисту заработать 371 балл по InStat Index.

Это девятый результат среди всех игроков на Евро-2020. В тройку лидеров по данному показателю входят хавбек Германии Робин Гозенс (427), вингер Италии Доменико Берарди (412) и защитник Нидерландов Дензел Думфриз (396).

1. Робин Госенс (Германия) – 427

2. Доменико Берарди (Италия) – 412

3. Дензел Думфриз (Нидерланды) – 396

4. Йозюа Киммих (Германия) – 392

5. Чиро Иммобиле (Италия) – 382

6. Жорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 379

7. Джованни Ди Лоренцо (Италия) – 378

8. Криштиану Роналду (Португалия) – 377

9. Андрей Ярмоленко (Украина) – 371

10. Леонардо Спинаццола (Италия) – 366

Ранее сообщалось, что Ярмоленко пока не принимал решения по поводу контракта с «Вест Хэмом».