«Тоттенхэм» оштрафует игроков, попавших в скандал на отборе ЧМ-2022

Футболисты нарушили запрет клуба

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В квалификационном матче ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина произошел скандальный эпизод: полиция остановила поединок из-за того, что 4 игрока гостей при въезде в страну соврали о том, что они ранее были в Великобритании.

По правилам, приезжие из соединенного королевства должны отсидеть на карантине 14 дней, но футболисты попытались обойти это правило.

Двое из этих нарушителей, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро столкнутся с серьезными санкциями от их клуба – «Тоттенхэма», сообщает The Athletic.

Как утверждает источник, руководство «шпор» вовсе запретили футболистам ехать в Южную Америку на матчи, но они проигнорировали приказ. Помимо аргентинцев, ослушался клуба еще и колумбийский защитник Дэвисон Санчес.

Все трое по приезду будут крупно оштрафованы, отправлены на 14-дневный карантин и пропустят около трех матчей своей команды.

Как был сорван матч Бразилия – Аргентина. Разбираемся в ситуации.