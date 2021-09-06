«Тоттенхэм» оштрафует игроков, попавших в скандал на отборе ЧМ-2022
В квалификационном матче ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина произошел скандальный эпизод: полиция остановила поединок из-за того, что 4 игрока гостей при въезде в страну соврали о том, что они ранее были в Великобритании.
По правилам, приезжие из соединенного королевства должны отсидеть на карантине 14 дней, но футболисты попытались обойти это правило.
Двое из этих нарушителей, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро столкнутся с серьезными санкциями от их клуба – «Тоттенхэма», сообщает The Athletic.
Как утверждает источник, руководство «шпор» вовсе запретили футболистам ехать в Южную Америку на матчи, но они проигнорировали приказ. Помимо аргентинцев, ослушался клуба еще и колумбийский защитник Дэвисон Санчес.
Все трое по приезду будут крупно оштрафованы, отправлены на 14-дневный карантин и пропустят около трех матчей своей команды.
Как был сорван матч Бразилия – Аргентина. Разбираемся в ситуации.
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