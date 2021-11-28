Тренер «Ингульца»: «Мы грамотно перекрывали сильные стороны «Шахтера»
«Это существенно осложнило нам задачу». Тете прокомментировал победу «Шахтера» над «Ингульцом»
Полузащитник «горняков» отметился голом
28 ноября 20:59
Тете / фото - Getty Images
Хавбек донецкого «Шахтера», бразилец Тете в интервью пресс-службе клуба поделился впечатлениями от матча 16-го тура УПЛ против «Ингульца» (1:0), в котором он отметился забитым мячом.
Действительно, матч был непростым. Команда соперника закрылась в обороне, и это существенно усложнило нам задачу, но хорошо, что мы смогли добиться победы.
Кому направлялись сердечки во время празднования?
Я очень счастлив, что смог помочь команде забить гол. Все эти моменты отрабатываются на тренировках. А сердечки отправлялись моей жене, которая смотрела игру.
Насколько на тренерской скамье не хватало Роберто Де Дзерби, отбывавшего дисквалификацию?
Конечно, тяжело было привыкнуть играть без него, но тренерский штаб отлично справился с этой сложностью
Напомним, тренер «Вереса» Юрий Вирт назвал тройку самых перспективных вратарей Украины.