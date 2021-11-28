«Это существенно осложнило нам задачу». Тете прокомментировал победу «Шахтера» над «Ингульцом»

Тете / фото - Getty Images

Хавбек донецкого «Шахтера», бразилец Тете в интервью пресс-службе клуба поделился впечатлениями от матча 16-го тура УПЛ против «Ингульца» (1:0), в котором он отметился забитым мячом.

Кому направлялись сердечки во время празднования?

Я очень счастлив, что смог помочь команде забить гол. Все эти моменты отрабатываются на тренировках. А сердечки отправлялись моей жене, которая смотрела игру.

Насколько на тренерской скамье не хватало Роберто Де Дзерби, отбывавшего дисквалификацию?

Конечно, тяжело было привыкнуть играть без него, но тренерский штаб отлично справился с этой сложностью