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«Эвертон» потратил 400 миллионов евро за последние годы. Команда может остаться без усиления зимой
Бенитес разочарован
12:27
Фото: Liverpool Echo
«Эвертон» может остаться без усиления в январе.
Об этом сообщил главный тренер команды Рафаэль Бенитес. У клуба есть определенные финансовые проблемы.
«У меня был разговор со спортивным директором клуба, он объяснял ситуацию. Когда ты планируешь что-то, то все может измениться из-за травм или игровой формы футболистов. Я могу понять владельца, который потратил около 400 миллионов фунтов за последние годы, но в то же время мне жаль, что мы не можем потратиться на усиления из-за финансовых проблем и финансового фэйр-плей. Нужно подойти к делу креативно и подумать, как справиться с ситуацией наилучшим образом. Впрочем, у клуба еще есть время, чтобы решить проблему».
«Эвертон» проиграл три последних матча подряд в АПЛ.
Бенитес возглавил команду лишь летом.
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