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Евро-2020 пройдет с болельщиками. Какая будет посещаемость?

В каждом городе планируется разная заполняемость, в некоторых местах даже 100-процентная
Футбол Евро-2020
16:57
Евро-2020 пройдет с болельщиками. Какая будет посещаемость? Тема дня
Финал Евро-2020 смогут посетить минимум 45 тысяч болельщиков / Фото - twitter.com/EURO2020

Несмотря на непрекращающуюся пандемию коронавируса, организаторам Евро-2020 уже удалось добиться многого.

Еще зимой мало кому верилось в то, что формат проведения турнира в разных странах Европы сохранится, но нет же, отвалились только два города – Дублин и Бильбао. Последний, к слову, заменила Севилья. Брюссель отпал еще до пандемии – в 2017-м – из-за отсутствия гарантий возведения нового стадиона, поэтому еще тогда четыре бельгийских матча просто перебросили на «Уэмбли». Поэтому, 11 стадионов в 11-ти городах – отличный результат.

«Уэмбли» примет наибольшее количество матчей Евро-2020 / Фото - twitter.com/EURO2020

Более того, даже если и так, то в присутствие болельщиков на трибунах верили только сказочники, но и они оказались правы. Ближе к марту пошли подвижки по этому вопросу, в UEFA наняли специальных людей, которые занимались анализом эпидемиологической ситуации во всех странах-хозяйках и отдельных городах.

В итоге, был сделан вывод, что болельщиков можно допустить на все стадионы, но в разном количестве. Кроме того, большой вопрос, в какой пропорции на трибунах будут находиться местные и приезжие зрители, ведь пересечение границ и мечущиеся по всей Европе фанаты – вопрос еще более многогранный.

Итак, что где разрешено:

Амстердам, «Йоханн Круифф Арена» (общая вместимость 54 990) – минимум 33,3% (около 16 000) с возможностью увеличения по ходу турнира

Баку, Олимпийский стадион (общая вместимость 68 700) – 50% (34 350), без допуска иностранных зрителей, помимо граждан стран играющих в конкретном матче сборных

Бухарест, Национальный стадион (общая вместимость 55 600) – минимум 25% (около 13 000) с возможностью увеличения по ходу турнира

Будапешт, «Пушкаш Арена» (общая вместимость 67 215) – 100% при условии соблюдения зрителями строгих требований при входе на стадион

Копенгаген, «Паркен» (общая вместимость 38 065) – 40% (около 15 900)

Глазго, «Хэмпден Парк» (общая вместимость 51 866) – 25% (около 12 000)

Лондон, «Уэмбли» (общая вместимость 90 000) – 25% (около 22 500) на матчи группового этапа и 1/8 финала с возможностью увеличения на полуфиналы и финал до 45 000

Мюнхен, «Альянц Арена» (общая вместимость 70 000) – 20% (14 000)

Рим, «Олимпико» (общая вместимость 70 634) – 25% (17 659) с возможностью увеличения по ходу турнира

Санкт-Петербург, «Крестовский» (общая вместимость 68 134) – 50% (34 067) с возможностью увеличения по ходу турнира

Севилья, «Ла Картуха» (общая вместимость 60 000) – 30% (18 000)

Между тем, на некоторых аренах будут дополнительные требования к болельщикам. В частности, в Лондоне при входе на стадион «Уэмбли» от зрителей будут требовать справку о полной вакцинации (двумя дозами) или отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до матча.

Любопытно, что таких требований не будет на другом стадионе, расположенном в Соединенном Королевстве – «Хэмпден Парк» в Глазго.

Напомним, стартовый матч на Евро-2020 сборная Украины против сборной Нидерландов сыграет в Амстердаме, после чего две встречи группового этапа против Австрии и Северной Македонии проведет в Бухаресте.

Александр Черненко
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Уэмбли сборная Украины (футбол)

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