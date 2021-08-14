Фанаты «Брентфорда» встретили стоячими овациями не забившего пенальти в финале Евро Сака

Игрок вышел на замену под аплодисменты фанатов соперника

Букайо Сака / фото - iNEWS

В матче 1 тура АПЛ между «Брентфордом» и «Арсеналом» (2:0) болельщики хозяев поддержали хавбека «канониров» Букайо Сака.

Когда игрок выходил на поле с замены, весь стадион организовал ему стоячие овации.

Classy moment from Brentford fans last night, standing ovation when Saka came on pic.twitter.com/w5D1SuhYCD — Arsenal News (@afc24news) August 14, 2021

Сака не реализовал решающий пенальти в финале Евро-2020 против сборной Италии. 19-летний игрок впервые во взрослой карьере пробивал 11-метровый удар и не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму.

На хавбека вылился шквал критики и тонна оскорблений на расисткой почве. Также здорово досталось двум другим игрокам «львов», которые не забили с точки.

Вингеры МЮ Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд вышли в финальном матче на поле с замены на 120 минуте и также не смогли реализовать свои пенальти. Вандалы даже осквернили огромный мурал в честь Рэшфорда.