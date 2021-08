Фанаты «Брентфорда» встретили стоячими овациями не забившего пенальти в финале Евро Сака

Букайо Сака / фото - iNEWS

В матче 1 тура АПЛ между «Брентфордом» и «Арсеналом» (2:0) болельщики хозяев поддержали хавбека «канониров» Букайо Сака.

Когда игрок выходил на поле с замены, весь стадион организовал ему стоячие овации.

Classy moment from Brentford fans last night, standing ovation when Saka came on pic.twitter.com/w5D1SuhYCD