Яремчук признан лучшим игроком сборной Украины в матче с Нидерландами
Фантастический камбэк Украины за 4 минуты, но все равно обидное поражение. Обзор драматичного матча с Нидерландами
Команда Шевченко проявила характер
Фото: Twitter UEFA
Вашему вниманию обзор матча 1-го тура группового раунда Евро-2020 между Нидерландами и Украиной (3:2).
Лучшим игроком сборной Украины в матче с Нидерландами был признан форвард Роман Яремчук.
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.