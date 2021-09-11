Феминистки готовят акцию протеста перед дебютом Роналду за МЮ

Не все обрадовались переходу форварда

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Перед матчем 4 тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» феминистические организации планируют провести акцию протеста против новичка «дьяволов» Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

Феминистки хотят привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая утверждает, что стала жертвой изнасилования со стороны португальского футболиста Криштиану Роналду в 2009 году.

Модель утверждала, что получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание.

Прокуратура Лас-Вегаса в 2019 году сняла все обвинения с футболиста и признала слова Майорги необоснованными.

Португалец может дебютировать за МЮ уже сегодня, 11 августа в 17:00. Тренер маникунианцев Оле-Гуннар Сульшер это подтвердил.

Напомним, Фред рассказал, как Роналду ведёт себя на тренировках «МЮ».